Se suspendió el estreno de “Román”, la película de Juan Román Riquelme

Casi dos años de trabajo, aunque con intermitencias, tuvieron un final triste e inesperado. Sebastián De Caro tenía todo listo para presentar su película Román en el BAFICI, que se llevará a cabo en las últimas dos semanas de abril. Pero a último momento, cuando el filme estaba por salir del horno, recibió la peor noticia: Juan Román Riquelme, a quien se iba a homenajear en el documental, no autorizó su exhibición.

“Nunca me prohibieron hacerlo. Pero para mí, el espectador más importante es Román. Hacer una película sobre Riquelme, en la que todo el mundo habla maravillas de él, pero por la cual él no la pasa bien, me parece poco ético”, explicó De Caro en diálogo con Clarín. Lo hizo luego de difundir un comunicado oficial, en el que definió al mediocampista como “el futbolista más inteligente y creativo del fútbol argentino” y en el que contó los pormenores de su decisión de suspender el estreno de la película.

El documental estaba basado en el último partido de Riquelme con la camiseta de Boca. De Caro, junto a un director de fotografía, un colorista, un editor y un productor, estuvieron presentes ese día en La Bombonera, en el choque contra Lanús. Registraron cada uno de los movimientos del exjugador, y se llevaron un material de 3 horas y 40 minutos que luego redujeron a 1 hora y 10 minutos “demoledora”.

“Nos quedó un material hermoso, con una muy buena calidad. Mostraba detalles que en una transmisión lógica, se pierden. Le fuimos dando forma de a poco. Hasta tenía música original de Darío George, eran 8 canciones instrumentales”, explicó el cineasta. Las imágenes del partido, el director de cine las había complementado con testimonios que incluían al Indio Solari y Alejandro Dolina, entre otros. Pero todo quedó en la nada.

La idea, además de presentar el documental en el BAFICI, era destinar lo recaudado a una ONG. Es más: hasta le ofrecieron a Riquelme que elija él a la entidad. Pero al mediocampista no le gustó mucho la idea del filme y a través de su representante Daniel Bolotnicoff comunicó su decisión: “Tuve un encuentro cara a cara con el manager, a finales del año pasado. No me terminó de decir bien qué pensaban. Cuando se enteraron de que teníamos el testimonio del Indio, me llamaron: ‘¿Pero seguiste adelante?’, me preguntaron. Les dije que sí, pensando que en realidad no molestaba tanto. Pero la respuesta fue directa: ‘Que te quede bien en claro que Román no autoriza esta película'”.

Así las cosas, De Caro anunció la suspensión del estreno. “¿Por qué pienso que Riquelme no quiso? Tiene que ver con que, entiendo yo, no pueden apoyarla porque él va a tener su propia película. Pero bueno… Mi sueño era verla en el cine, y si estaba Román iba a ser hermoso”, concluyó. ¿Saldrá a la luz la película en algún momento?

EL COMUNICADO OFICIAL DE SEBASTIÁN DE CARO

La película documental de Román surgió hace mucho tiempo. Grabamos junto al equipo de CHAK el que fue el último partido de Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca. Todo el encuentro una cámara siguió al que para mí y para muchos fue el futbolista más inteligente y creativo del fútbol argentino.

Cuando vimos el material nos encantó y así surgio ROMÁN, un registro del 10 en su último partido y todos los detalles alrededor: sentir, observar y pensar a ese jugador. Convocamos entonces a diferentes personalidades para hablar de Román y su juego. Reflexionaron así sobre Riquelme: El Indio Solari, Alejandro Dolina, Víctor Hugo Morales, Juan Pablo Varsky, Gustavo Noriega, Eugenia Zicavo, Martín Caparros, Eduardo Aliverti, Pablo Alabarces, Horacio Pagani, Marina Zucchi, Gastón Pauls, Dario Sztanjzrajber, Gonzalo Bonadeo, El Chavo Fucks, Quintín, Eduardo Sacheri y Tomás Abraham. Trabajamos duro en la película. Quedó muy linda. Aún no salió de la isla de edición. Hace una semana nos enteramos que ROMÁN estaba pre-seleccionada para participar de BAFICI. El plan era presentarla allí. Solo había un problema, No contábamos con la autorización de Román para proyectar la película. Finalmente hoy nos confirmó vía su abogado y representante que no daban autorización para usar la imagen y nombre del jugador, pero que no podían prohibir que la pasemos, que quedaba en nosotros y nuestra conciencia qué hacer.

Como respetamos a Juan Roman Riquelme, que es tanto protagonista y asunto de la película, es mi decisión sin vuelta atrás retirar la película de circulación y detener todo tipo de exhibición por tiempo indeterminado.

Doy gracias a todos los que trabajaron ad honorem en un proyecto que queríamos que fuera solidario.

Gracias a los medios que se hicieron eco. Gracias a todos los que aportaron sus voces. ¡Hasta la próxima!

Sebastian De Caro