Para seguir escalando en la Liga, UPCN visita a Puerto

UPCN San Juan Voley jugará su penúltimo partido del año cuando visite este jueves a PSM Voley, en la apertura del sexto weekend de la Liga de Vóleibol Argentina. Los Cóndores acumulan cinco triunfos, los últimos tres en forma consecutiva, y ante Puerto buscarán seguir sumando. El partido se jugará a las 21,30 en el Club Paraná y podrá seguirse por TyC Sports Play.

UPCN viene de sumar los seis puntos durante el pasado fin de semana al superar a River y UNTreF, para escalar al tercer puesto en la tabla. Los Cóndores están a sólo dos unidades del líder Bolívar y a uno de Obras, es el escolta.

Es por eso que no sólo que busca ganar hoy para no perder terreno, sino que eventualmente hasta puede quedar como líder si se da una serie de resultados. Si bien UPCN es amplio favorito, PSM es un equipo difícil en su cancha y además que busca sumar de a tres por primera vez, ya que se ubica en el último puesto de la tabla. Los santafesinos no han ganado hasta ahora en siete presentaciones.