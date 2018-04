El torneo comienza mañana a las 16hs y todos los partidos se disputarán en modalidad singles. Francisco Lanusse jugará contra Tomas Micarelli, mientras que Franco Aubone espera el ganador de Tano vs Gonzales, Facundo Alvo espera ganador de Carrión vs Azcurra y Raúl Guardia espera ganador de Panella vs Aceituno. El torneo será observado bajo la atenta mirada del tenista y entrenador Guillermo Riccitelli.