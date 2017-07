Social se quedó con una gran victoria ante Hispano

La tercera fecha de la Liga Na­cional A1 de hockey sobre pa­tines se comenzó a jugar anoche con tres encuentros en la provincia de San Juan, mientras que el resto de la fecha se completará mañana.

El partido más atrayente estuvo en la calle Paula Albarracín de Sar­miento, donde la visita, Social San Juan, se quedó con una gran victoria ante Banco Hispano.

La BH comenzó ganando con goles de Maximiliano Oruste y Ernesto Ponce, mientras que el Decano descontó en la primera mitad con el tanto de Carlos López.

En el complemento, nuevamente Oruste aumentó el marcador y puso el 3 a 1 para los hispánicos. Pero la reacción de Social llegó de la mano de Juan Travasino, que convirtió primero de penal y luego de un libre directo para empatar el partido.

En los últimos dos minutos, el De­cano lo pasó a ganar con el tanto de Matías Martín para poner las cifras definitivas 4 a 3 y ser el puntero transitorio del Grupo B.

Mientras que por el Grupo A, O­limpia festejó ante Richet y Zapata por 7 a 4 con las conquistas de Xa­vier Solera (3), Marcelo López (3) y Emiliano Chiconi. Descon­taron Martín Ginestar (2), Federico Mura y Maximiliano O­liva.

En el Grupo C, Concepción sumó su tercera victoria consecutiva, goleó 8 a 4 al SEC, con goles de Damián Páez (3), David Páez (2), Osvaldo Raed (2) y Martín Maturano (2). Descontaron para el Mercantil Agustín Domínguez, Federico Ortiz y José Bueno (2).

La fecha se completará mañana a las 19 con los siguientes partidos: Casa de Italia vs Valenciano y Mai­­pú Giol vs Unión (Zona A), An­des Talleres vs Murialdo y Bº Ri­vadavia vs Impsa (Zona B). Banco Mendoza vs Bernardino Rivadavia y Petroleros YPF vs UVT (Zona C).