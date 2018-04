Desamparados es noticia por estas horas por la sorprendente salida de Víctor Hugo Cabello de la conducción técnica de la local de Sportivo Desamparados.

Pero el propio Cabello no le encuentra explicación a la decisión que tomaron los dirigentes, ya que el equipo venía de ganar los dos últimos partidos por el torneo local y se encontraba con los mismo puntos del cuarto en la tabla que estaría ingresando a las semifinales del Torneo de Invierno.

El ahora extécnico del Víbora mostró su enojo en una entrevista en Radio La Voz, “El presidente Juan Valiente dijo que mi salida había sido de común acuerdo y no fue así, a mi no me quedaba otra que aceptar la decisión porque yo soy un empleado del club, pero nunca estuve de acuerdo con la decisión”, señaló Cabello.

Además, “En los años que llevo como técnico, nunca me pasó una cosa así, pero bueno, esto es fútbol y nadie tiene comprado el puesto, pero si hubiera ido último o que el equipo fuese un desastre, lo hubiera entendido, yo mismo le hubiera dado la mano a Valiente y me iba solo. Pero fue todo lo contrario, el equipo venía jugando bien, los jugadores y yo creíamos que podíamos estar para pelear el campeonato”, añadió.

Por último, Cabello siguió con su malestar tras ser consultado si se sentía un poco traicionado por Víctor Hugo Andrada y dijo, “Sí, la verdad que sí, porque para mi esto no fue una decisión que se tomó ahora mismo, sino que para mi esto ya lo venían manejando entre los dirigentes y el propio Andrada, me hubiese gustado que me vengan de frente y no hacer lo que me hicieron”, cerró Cabello.