Sorteo del fixture del Federal B: Los partidos de los equipos sanjuaninos

Este jueves al mediodía, el Consejo Federal realizó el sorteo del fixture de la categoría en donde participan varios equipos sanjuaninos, el Federal B.

De esta manera, los clubes de la provincia ya saben contra quién jugarán el 8 de julio cuando comience la competencia.

REGIÓN CUYO

ZONA “A”

SP. DEL BONO – SAN JUAN

COLON – SAN JUAN

JUVENTUD ALIANZA – SAN JUAN

TRINIDAD – SAN JUAN

SP. PEÑAROL – SAN JUAN

INDEPENDIENTE V. OBRERA – SAN JUAN

PEÑAFLOR – CAUCETE

DEF. DE LA BOCA – MEDIA AGUA

SAN MARTIN – RODEO

SAN LORENZO – RODEO

1ra. fecha – Sábado 08/07/17

DEF. DE LA BOCA vs. PEÑAFLOR

SAN MARTIN R. vs. SAN LORENZO

ALIANZA vs. TRINIDAD

INDEPENDIENTE VO vs. SP. DEL BONO

COLON vs. PEÑAROL SAN JUAN

2da. fecha – 16/07/17

COLON vs. DEF. DE LA BOCA

PEÑAROL SAN JUAN vs. INDEPENDIENTE VO

SP. DEL BONO vs. ALIANZA

TRINIDAD vs. SAN MARTIN R.

SAN LORENZO vs. PEÑAFLOR

3ra. fecha – 23/07/17

DEF. DE LA BOCA vs. SAN LORENZO

PEÑAFLOR vs. TRINIDAD

SAN MARTIN R. vs. SP. DEL BONO

ALIANZA vs. PEÑAROL SAN JUAN

INDEPENDIENTE VO vs. COLON

4ta. fecha – 30/07/17

INDEPENDIENTE VO vs. DEF. DE LA BOCA

COLON vs. ALIANZA

PEÑAROL SAN JUAN vs. SAN MARTIN R.

SP. DEL BONO vs. PEÑAFLOR

TRINIDAD vs. SAN LORENZO

5ta. fecha – 06/08/17

DEF. DE LA BOCA vs. TRINIDAD

SAN LORENZO vs. SP. DEL BONO

PEÑAFLOR vs. PEÑAROL SAN JUAN

SAN MARTIN R. vs. COLON

ALIANZA vs. INDEPENDIENTE VO

6ta. fecha – 20/08/17

ALIANZA vs. DEF. DE LA BOCA

INDEPENDIENTE VO vs. SAN MARTIN R.

COLON vs. PEÑAFLOR

PEÑAROL SAN JUAN vs. SAN LORENZO

SP. DEL BONO vs. TRINIDAD

7ma. fecha – 27/08/17

DEF. DE LA BOCA vs. SP. DEL BONO

TRINIDAD vs. PEÑAROL SAN JUAN

SAN LORENZO vs. COLON

PEÑAFLOR vs. INDEPENDIENTE VO

SAN MARTIN R. vs. ALIANZA

8va. fecha – 03/09/17

SAN MARTIN R. vs. DEF. DE LA BOCA

ALIANZA vs. PEÑAFLOR

INDEPENDIENTE VO vs. SAN LORENZO

COLON vs. TRINIDAD

PEÑAROL SAN JUAN vs. SP. DEL BONO

9na. fecha – 10/09/17

DEF. DE LA BOCA vs. PEÑAROL SAN JUAN

SP. DEL BONO vs. COLON

TRINIDAD vs. INDEPENDIENTE VO

SAN LORENZO vs. ALIANZA

PEÑAFLOR vs. SAN MARTIN R.

10ma. fecha – 17/09/17

PEÑAFLOR vs. DEF. DE LA BOCA

SAN LORENZO vs. SAN MARTIN R.

TRINIDAD vs. ALIANZA

SP. DEL BONO vs. INDEPENDIENTE VO

PEÑAROL SAN JUAN vs. COLON

11ra. fecha – 24/09/17

DEF. DE LA BOCA vs. COLON

INDEPENDIENTE VO vs. PEÑAROL SAN JUAN

ALIANZA vs. SP. DEL BONO

SAN MARTIN R. vs. TRINIDAD

PEÑAFLOR vs. SAN LORENZO

12da. fecha – 01/10/17

SAN LORENZO vs. DEF. DE LA BOCA

TRINIDAD vs. PEÑAFLOR

SP. DEL BONO vs. SAN MARTIN R.

PEÑAROL SAN JUAN vs. ALIANZA

COLON vs. INDEPENDIENTE VO

13ra. fecha – 08/10/17

DEF. DE LA BOCA vs. INDEPENDIENTE VO

ALIANZA vs. COLON

SAN MARTIN R. vs. PEÑAROL SAN JUAN

PEÑAFLOR vs. SP. DEL BONO

SAN LORENZO vs. TRINIDAD

14ta. fecha – 15/10/17

TRINIDAD vs. DEF. DE LA BOCA

SP. DEL BONO vs. SAN LORENZO

PEÑAROL SAN JUAN vs. PEÑAFLOR

COLON vs. SAN MARTIN R.

INDEPENDIENTE VO vs. ALIANZA

15ta. fecha – 29/10/17

DEF. DE LA BOCA vs. ALIANZA

SAN MARTIN R. vs. INDEPENDIENTE VO

PEÑAFLOR vs. COLON

SAN LORENZO vs. PEÑAROL SAN JUAN

TRINIDAD vs. SP. DEL BONO

16ta. fecha – 05/11/17

SP. DEL BONO vs. DEF. DE LA BOCA

PEÑAROL SAN JUAN vs. TRINIDAD

COLON vs. SAN LORENZO

INDEPENDIENTE VO vs. PEÑAFLOR

ALIANZA vs. SAN MARTIN R.

17ma. fecha – 12/11/17

DEF. DE LA BOCA vs. SAN MARTIN R.

PEÑAFLOR vs. ALIANZA

SAN LORENZO vs. INDEPENDIENTE VO

TRINIDAD vs. COLON

SP. DEL BONO vs. PEÑAROL SAN JUAN

18va. fecha – 19/11/17

PEÑAROL SAN JUAN vs. DEF. DE LA BOCA

COLON vs. SP. DEL BONO

INDEPENDIENTE VO vs. TRINIDAD

ALIANZA vs. SAN LORENZO

SAN MARTIN R. vs. PEÑAFLOR