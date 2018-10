Tati Mercado: “Fue una lástima por la gente, pero mañana hay revancha”

El cordobés de 26 años, Tati Mercado habló con la prensa tras la caída en el Circuito San Juan Villicum, apenas comenzaba la primera carrera de la categoría reina del Superbike.

“A la largada, en las primeras vueltas, me sentía muy bien. Pude hacer algunos sobrepasos, me sentía cómodo con la moto y tenía buen filin por estar fuerte y estaba siguiendo el grupo”, empezó diciendo Tati Mercado a Fox Sports.

“Pero una lástima que me caí, no me esperaba la caída porque la moto no me había hecho nada raro antes”, añadió Leandro Mercado.