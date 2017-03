Tevez abrió una puerta para regresar a Boca

Todavía no se reanudó el campeonato y los hinchas no paran de extrañar a un Carlos Tevez que debutará mañana por la Superliga China con el Shanghai Shenhua. La eliminación de la Champions asiática fue un golpe duro para el equipo del Apache, que no estaría del todo cómodo en su nuevo hogar.

Y si bien la posibilidad de que regrese en 2018 está latente por cuestiones contractuales, Carlitos podría retornar al Xeneize antes de lo esperado. Así lo marcó la frase de un ex compañero suyo en el Manchester United, que está planificando un partido amistoso con los integrantes del elenco campeón de la Champions League de 2008, el próximo 4 de junio.

“Contacté a Carlos antes de que se fuera a China y me dijo que le encantaría jugar pero no sabía dónde iba a estar, así que aún no sé si vendrá”, reveló Michael Carrick, quien hoy es uno de los capitanes del plantel que conduce el portugués José Mourinho.

La puerta quedó entreabierta y el día a día de Tevez en territorio asiático será clave para saber cuándo tomará el avión para Argentina. Claro que la suerte deportiva del Shanghai Shenhua también influirá, teniendo en cuenta que no tendrá competición internacional y solamente jugará el certamen y la copa local.

