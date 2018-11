Tevez: “No estamos en condiciones de jugar”

Lo que tendría que haber sido una fiesta deportiva se vio empañado otra vez por la violencia. Es que el partido previsto para las 17 horas entre Boca y River por la Copa Libertadores se tuvo que postergar dos veces. El motivo fue que un grupo de hinchas del Millo agredió al plantel xeneize cuando arribaba al Monumental.

Estos incidentes provocaron que varios jugadores del equipo de Barros Schelotto terminaran heridos, entre ellos el capitán, Pablo Pérez, que no podrá jugar este importante encuentro. En medio de esta situación están algunos miembros y referentes del plantel como Carlos Tevez y Fernando Gago, quienes tomaron la palabra y decidieron salir del vestuario para contar cómo se sentían.

“Queremos decirle a nuestras familias que estamos bien porque estamos incomunicados en el vestuario. No estamos en condiciones. Nos están obligando a jugar el partido”, manifestó Tevez.

“Pablo (Pérez) recién llega con un parche en el ojo y por eso nosotros estamos esperando. A mí me agarró el tema de vomitar, me ardía la garganta, recién ahora se me está yendo el dolor de cabeza. Tenemos a tres compañeros que no están bien físicamente. No se puede creer lo que está pasando”, contó “El Apache”.

Por su parte, Gago agregó que ” Yo tuve una reacción alérgica y hubo jugadores a los que le costó respirar. No se toma una decisión y no es la mejor forma de preparar este partido. Hace siete horas que estamos esperando. Nosotros no tenemos ninguna postura. Si tenemos que jugar, vamos a jugar”.

FUENTE: TYC SPORTS