Tevez: “Nos sacaron la ilusión de dar la vuelta en cancha de River”

Carlos Tevez, ídolo y referente de Boca, habló hoy tras el entrenamiento de Boca en Madrid, de cara a la Superfinal del domingo ante River.

“Hablar de todo lo que pasó ya cansa, pero a nosotros nos sacaron la ilusión de dar la vuelta en la cancha de River”, destacó el Apache.

“Yo sigo siempre igual, sigo diciendo las cosas de frente, por eso la gente me quiere o no. Como dijo mi gran amigo Osvaldo: son tres gordos atrás de un escritorio, no entienden nada”, disparó a continuación.

Antes, había explicado: “Es raro porque estamos acá para jugar una final de Libertadores, pero hay que enfocarse. Eso es fundamental y no es fácil. Será un partido totalmente diferente a los que venimos jugando, en un campo que ninguno conoce”.

Fuente: Tyc Sports