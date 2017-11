Tobías Martínez, el joven piloto local, se posicionó 9no en una gran carrera

La segunda competencia del fin de semana para la Fórmula Renault 2.0 en el autódromo “Eduardo Copello” ya es historia y Hernán Palazzo festejó en lo más alto del podio. Seguido por Satler y Moreno.

El sanjuanino de tan sólo 16 años, Tobías Martínez, tuvo una gran presentación y quedó en el 9no lugar.

Martínez comentó cómo vivió esta carrera y dijo: “Sufrí con el motor, en los rápidos no andaba bien. Perdí mucho tiempo.En otro monumento tuve que levantar para que no me chocara un rival que había salido despedido de la pista”.

El piloto reflexionó sobre cómo fue este año deportivo y cuáles son su proyectos para el 2018: “El año ha sido bueno, estamos viendo si seguimos una año más en la categoría (Super TC 2000) porque también hay un ofrecimiento de hacer TC 2000”.

DETALLES DE LA CARRERA

Se ponía en marcha la carrera con Hernán Satler al frente luego de superar a Eduardo Moreno. Mientras que en el fondo, en la zona de la salida del rulo impactaba contra el paredón Tadeo Vicente y se producía el ingreso del Auto de Seguridad.

Vueltas después, se relanzaba la competencia con Satler al frente y luego era superado por Rodrigo Lugón. Pero luego el hombre del Gabriel Werner Competición volvía a la primera colocación.

Luego, Lugón que estaba en la posición de escolta, perdía algunos lugares y heredaba el segundo lugar Hernán Palazzo, este último desde ese momento comenzó a atacar al puntero hasta que en la vuelta 19 pasaba a comandar las acciones gracias a una gran maniobra en la zona de la horquilla. Lo escoltaban Satler, Exequiel Bastídas, Nicolás Varrone y Moreno.

En el giro 14, Moreno pasaba al último escalón del podio y dejaba atrás a Varrone y Lugón. Mientras que se neutralizaba nuevamente y las diferencias volvían a cero. Volvía la velocidad al pelotón con Palazzo al frente, quien rápidamente hizo una buena diferencia. Además, Santiago Rosso y Moreno sufrían un leve despiste.

A dos giros para el final, Varrone se despistaba y a esta situación la aprovecharon Gandulia y Rosso para pasar a la cuarta y quinta colocación respectivamente.

