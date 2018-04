A la primera victoria en la categoría, conseguida el sábado en la primera carrera final, se sumó un 8° puesto logrado el domingo por la segunda final, completando así un productivo fin de semana, que va más allá de la alegría del triunfo, ya que refleja la madurez conductiva alcanzada por Tobías, además, por supuesto, de los importantes puntos que sumó para el campeonato.

La final comenzó con auto de seguridad y en fila india los autos largaron pasadas las dos primeras vueltas. No pasaron muchas vueltas para que los despistes obligaran a un nuevo ingreso del Pace Car en la vuelta 11, y desde ahí solo una vuelta lanzada final para terminar la carrera por tiempo cuando se cumplían 16 giros.

“Es la primera vez que corro en Rosario y me traigo el mejor recuerdo con el triunfo del sábado. Hoy -por ayer- las cosas no se dieron de la mejor manera, ya que largando 9° y con las condiciones de pista, no hubo muchas chances de buscar posicionarse más adelante. Solo mantenerse en pista y tratar de sumar algunos puntos. Gracias a todos aquellos que me apoyan para representar a San Juan en la Fórmula Renault, como a mi familia y amigos, a mis sponsors, Secretaría de Deportes, a Buswagen, y a Blanca Paloma Viajes” finalizó diciendo Tobías, al bajarse del auto atendido por el Litoral Group, equipo local, ya que tiene su sede en Rosario.