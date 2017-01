Tras criticar a Messi, Maradona destrozó a Icardi

Diego Armando Maradona se despachó con declaraciones duras hacia los dirigentes del fútbol argentino, al advertir que llegó a FIFA “para limpiar la AFA” y que lo va a hacer aunque tenga que “pisar cabezas”.

Además, se refirió a la actualidad del seleccionado nacional: “Si nosotros queremos a nuestra bandera, no hablemos más de que no vamos a clasificar: tengamos fe”. “El equipo no está mal. Messi tiene que ser el dueño del partido, pero cuando tiene que descansar… que trabajen los demás”, continuó.

“Tengo una relación bárbara con Bauza desde el Mundial del 90 y lo quiero muchísimo. En el 90 Bauza era el primero en entrenar y sacrificarse. Hablaba y no era convocado… ¿Cómo no le voy a dar una mano?”, añadió el astro.

Y tuvo una dura declaración hacia Mauro Icardi, uno de los jugadores que pide la gente. “Antes de convocar a Icardi, lo convoco al “Indio” Bazan Vera. Me gusta mucho Lucas Pratto, prefiero dejar lejos a Icardi”.

Finalmente confió sus ganas de trabajar en el mundo del fútbol. “Hoy estoy bien, no tengo que pensar en nada: estoy abocado a trabajar. Lo digo sin soberbia: el fútbol me necesita”, remató.