Tras la derrota, Gallardo explotó de furia por el uso de VAR

Marcelo Gallardo no ocultó su enojo en la conferencia de prensa, luego de la histórica eliminación de la Copa Libertadores ante Lanús. El entrenador de River apuntó directamente al VAR por entender que fue perjudicado.

A continuación, las frases más salientes del Muñeco:

“Una de las cosas más difíciles era lograr el gol de visitante y pudimos marcar dos. Después claramente contamos con situaciones que van a ser polémicas y que decididamente creo que fallamos en el uso de la tecnología”.

“Quedó claro que ante la aparición de la tecnología prefiero que se siga equivocando el árbitro y no que se equivoquen siete. Es difícil cuando no sabés cómo va a funcionar”.

“Fueron situaciones claras: una en el penal después del 2-0 (mano de Marcone) y otra jugada clara de gol que le hacen falta a Nacho Scocco y terminan sacando una amarilla. Hay otra agresión sobre Rojas sobre la línea lateral que el VAR podría haber revisado y no lo hizo tampoco”.

“No pudimos sostener la ventaja y cometimos errores. Pero fueron más groseros los otros errores (VAR) porque no se terminan de poner de acuerdo. ¿Qué explicación van a dar? Todo lo que estuvieron explicando hasta este momento no sirvió para nada. Eso es desalentador”.

“Nosotros tenemos responsabilidad por no haber defendido esa diferencia que se había logrado. Tras una diferencia de tres goles, claramente es responsabilidad nuestra. Pero me voy con la sensación de que no hubo justicia. Es una mezcla de sensaciones, de lo que nosotros hicimos para que Lanús ganara y que la tecnología jugó un papel importante. Fue muy evidente lo que pasó”.

“Está a la vista de todos, vamos a ver de qué se disfrazan porque quedan dos partidos todavía y si los conejitos de india éramos los de este lado de Sudamérica, hoy les salió muy mal”.

“Es una pérdida de tiempo total, porque hoy nosotros con la tecnología fuimos perjudicados. Repito, prefiero sufrir el error de un árbitro y no de siete observando para que se hiciera justicia. Eso evidentemente no pasó. Me hubiese gustado perder por un error de árbitro que no vio o no quiso ver”.

“Dieron muchas explicaciones de justicia que hoy no llevaron a cabo. La derrota va a ser dura, por cómo se dio todavía mucho más. Lamentablemente la ilusión que teníamos de llegar a la final de la Copa se terminó acá”.

“Esto sigue, ahora tenemos un partido importante que jugar (frente a Boca en el Monumental), aunque el objetivo era la Copa Libertadores. Pondremos el foco en lo que viene y vamos a tener que trabajar mucho en la parte psicológica para encarar el partido de la mejor manera el domingo. Tratar de darle una alegría a la gente porque hoy no se la pudimos dar. Esta va a ser una derrota dura de digerir”.

FUENTE: INFOBAE