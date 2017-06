Tras las dos caídas ante Inglaterra, Los Pumas volvieron al triunfo

En San Salvador de Jujuy se vivió un sábado a puro rugby, más de 20.000 personas asistieron al Estadio 23 de Agosto para ver a Los Pumas.

A pesar de las diferencias naturales que existen entre ambos elencos, los Pumas arrancaron el encuentro enchufados desde el primer segundo. A los 3 minutos, Nicolás Sánchez abrió el marcador con un penal. Los georgianos intentaron imponer su rigor físico pero en situaciones de contacto apelaron en exceso a las infracciones. Sin embargo, a la Argentina le costaba meter fases continuadas. Mediante su pie derecho, el tucumano Sánchez también fue el encargado de poner el marcador 6-0 a los 16. Un minuto después se retiró lesionado Tomás Lezana (golpe en una rodilla), de buena tarea hasta ese momento pero con impedimentos físicos que no le permiten tener continuidad en el seleccionado nacional.

En la primera chance de palos que tuvieron los visitantes, Merab Kvirikashvili le dio los primeros puntos a Georgia. En continuado, un error argentino en un kick off propio generó que Ramiro Moyano tackleara a un rival en el aire y se llevara la tarjeta amarilla. El pasaje resultó una prueba de carácter. Para ganar en confianza y sin buscar el line out, Sánchez aprovechó cada una de las infracciones para pegarle a los postes.

Los Pumas, con mayor determinación, empezaron a someter a un equipo que venía de derrotar a Canadá y Estados Unidos. A los 33, el capitán Agustín Creevy logró el primer try del encuentro luego de coronar un buen movimiento tras el combo line-maul. Rápidamente nació una nueva conquista. El buen manejo de los backs -con el movimiento de la ovalada de un sector a otro- propició que Joaquín Tuculet fuera el encargado de ampliar el marcador. El jugador formado en Los Tilos fue un punto alto en esta ventana, con anotaciones en los tres encuentros disputados.

Cerca del cierre del primer tiempo y cuando era el momento indicado para que los Pumas pudieran lucirse, Georgia recuperó una pelota en el fondo, atacó con confianza y consiguió su primer try por intermedio de Davit Kacharava con un contragolpe espectacular. Así se fueron al descanso con el tanteador 26-8 para los Pumas.

En el arranque del segundo tiempo, ya sin Creevy (ingresó Julián Montoya), Ramiro Moyano interceptó una pelota y apoyó a los 3 minutos. Los argentinos mostraron mayor continuidad. Georgia, cuando tuvo que jugar por afuera y con aperturas, se mostró limitado y exhibió demasiadas complicaciones. No obstante, complicó a los locales con el scrum y descontó a los 11 minutos con un try penal. Pero la Argentina empezó a ser letal en cada ataque. Moyano se lució y apareció en el ingoal rival en dos ocasiones más. Aparecieron los espacios y los conducidos por Daniel Hourcade sacaron provecho y liquidaron el partido. A esa altura, Georgia defensivamente no encontraba el rumbo y era superado en casi todos los rincones de la cancha.

La Argentina necesitaba un alivio y construyó un triunfo que le da un respiro de cara lo que viene: los Pumas retomarán la acción el 19 de agosto frente a los Springboks, en el comienzo del Rugby Championship.

