Fueron dos fines de semana en los cuales los hinchas de San Martín estuvieron desvelados por la ausencia de uno de los dos goleadores del equipo Claudio Spinelli (el otro goleador es Luis Ardente, ambos con 5).

El {ultimo partido que jugó Spinelli, había sido justamente en el debut de Coyette como entrenador del Verdinegro, cuando empató en Santa Fe 1-1 contra Unión, donde el rubio jugador anotó el único tanto de los sanjuaninos.

Luego llegaba el partido frente a Huracán en San Juan y, allí se desató el conflicto y la desilusión de los hinchas Verdinegros por no poder contar con su goleador. Ese partido lo perdió San Martín 1-0 y, post partido Spinelli hizo declaraciones en los medios, donde reconoció que no entendía porque lo habían parado, cuando lo único que el quería era jugar, pero también admitió que no quiso firmar ese preacuerdo con San Martín porque el no entendía nada de papeles y que se comunicaran con su representante.