Triunfo Albiceleste pero la clasificación al Mundial depende de otro partido

La selección argentina sub 20 depende ya de un milagro para ir al Mundial de la categoría, que se disputará en Corea. En la última fecha del hexagonal del Sudamericano de Ecuador, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda le ganó por 2-0 a Venezuela pero el resultado no le alcanzó para lograr la clasificación. Ahora, depende de que Brasil no le gane a Colombia para conseguir el pasaje.

El delantero Lautaro Martínez, con dos conquistas a los 42 y 45 minutos del primer tiempo, logró la ventaja sobre la Vinotinto y lo que significó el marcador final del encuentro.

Ahora, Argentina depende de que Brasil no gane ante Colombia –que ya está eliminado- para lograr el pasaje al Mundial de Corea. Si la “Verdeamarela” se impone, aún por la mínima diferencia, el equipo de Úbeda quedará afuera del torneo más importante de la categoría.

Formaciones

Argentina: Ramiro Macagno, Nahuel Molina, Cristian Romero, Juan Foyth, Milton Valenzuela; Santiago Ascacíbar, Tomás Belmonte; Lucas Rodríguez o Tomás Conechny, Matías Zaracho o Marcelo Torres, Brian Mansilla; y Lautaro Martínez. DT: Claudio Úbeda.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Josué Mejías, William Velásquez, José Hernández; Sergio Córdova, Ronaldo Lucena, Luis Ruiz, Yeferson Soteldo; Ronaldo Peña y Ronaldo Chacón. DT: Rafael Dudamel.

Cancha: Atahualpa de Quito.