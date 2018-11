Uñac fue galardonado por la Unión de Periodistas de Boxeo con el premio Firpo

Durante la jornada del martes, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, recibió el premio Firpo. El mismo fue entregado por la Unión de Periodistas de Boxeo. La entrega se realizó en un acto que se desarrolló en Casa de Gobierno.

“Uñac es un gobernador que trabaja para y por el deporte. Este año la Argentina tiene dos campeonas sanjuaninas y esto no es poca cosa. Es por eso que es tan merecedor de este galardón”, expresó el periodista deportivo Walter Nelson.

A continuación, el presidente de la Federación Argentina de Boxeo, Luis Romio destacó que “el deporte es una de las cuatro patas que tiene una mesa. El individuo argentino tiene que elegir su futuro y podría hacerlo en el deporte. Es por eso que los dirigentes tenemos que apoyar a los futuros deportistas y eso es lo que hace la Federación. Por eso, cuando tenemos la suerte de contar con un gobernador amante del deporte, lo tenemos que premiar”.

Finalmente, Uñac manifestó: “Mi vida personal y política estuvo enmarcada en el deporte que, visto desde la gestión pública, le hace bien a la sociedad sanjuanina. Siempre pensé que el deporte debía ser parte de las gestiones municipales y esto fue un gran desafío. Los sanjuaninos me premiaron porque me dieron la oportunidad de ser vicegobernador y después gobernador y creo que fue el deporte uno de los puntales que me permitieron acercarme a la sociedad”.