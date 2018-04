Se completó este miércoles la cuarta fecha del Torneo Oficial de Verano “Edgar Pocho Carbajal” que organiza la Liga Sanjuanina de Fútbol con los dos encuentros restantes.

En el Predio Emmanuel Más, el local San Martín no pudo contra Unión de Villa Krause y perdió 2 a 1, además de perder la posibilidad de alcanzar a Colón en la punta del torneo. El gol verdinegro fue de Gabriel Lepe de penal, mientras que para el Azul anotaron, Jonathan Criado de penal y Walter Estrada, y con esa victoria los dirigidos por el “Chopa” Omar López Abaca se prendienron en la lucha al quedar a tan sólo un punto de la cima.

Por su parte, en cancha de Trinidad, el local cayó 4 a 1 con Marquesado. El gol del León fue de Facundo García, mientras que para el Far West marcaron, Diego Maldonado, Gabriel Muñoz, Sacha Da Silva y Dario Correa.

Así se jugará la 5° fecha

Sábado 16.30 hs

Unión vs Juv. Unida

Atenas vs Villa Obrera

Alianza vs Aberastain

Colón vs Trinidad

Domingo 16.30 hs

Peñarol vs Rivadavia

Del Bono vs 9 de Julio

Libertad vs Desamparados

Martes 16.30 hs

Marquesado vs San Martin