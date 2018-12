El uno por uno de Boca, con una figura que dejó todo y muchos puntos bajos

Esteban Andrada (4). Respondió en un remate de Palacio desde afuera y en un cabezazo de Pratto. Confía demasiado en su vista. Y cometió un penal no cobrado. Salió mal en la jugada previa al segundo gol de River y la dejó servida con los puños.

Julio Buffarini (5): Lo terminó mejor de lo que lo empezó. El flojo primer tiempo del Pity le dio una mano. Cuando River atacó su zona en la segunda parte, hizo una y una.

Carlos Izquierdoz (6): La primera pelota la tiró a la tribuna. Se tranquilizó y se asentó. Bien anticipando y mejoró en los pases de salida. No llegó al cierre en el gol de Pratto.

Lisandro Magallán (5): Bien en las alturas. En los mano a mano controló a Pratto, perdió en inferioridad numérica.

Lucas Olaza (6): Mejor con la pelota que marcando. Le ganaron el lateral varias veces. Salió bien triangulando con Barrios y Pavón pero no se proyectó. No era partido para eso. De buena pegada, no acertó en los tiros libres que remató

Nahitan Nandez (8): Lo mejor de Boca en todo el partido. Cortó todo lo de su zona, armó doble cinco a veces con Barrios y metió un par de pelotas interesantes. Estuvo cerca del gol cuando lo bajaron en el borde del área al ir a cortar una mala salida de River. Gran pase en el gol de Benedetto.

Wilmer Barrios (5): Había hecho un buen artido. Lo descalifica la jugada de la expulsión en una falta que era innecesaria Y no fue la primera. En la cancha, fue el termómetro del equipo metiéndose entre los centrales y siendo la primera opción de salida.

Pablo Pérez (6): Jugó en inferioridad de condiciones y duró todo lo que pudo. A veces le da juego al equipo. Más preocupado por sostener el orden y la contención, igual jugó las pelotas con criterio, pero casi ninguna de desequilibrio

Sebastián Villa (6): Insinuó pero concretó poco. Aun así, fue una buena opción de descarga y profundización. Fue obediente en el retroceso para cubrir a Casco. En las pelotas paradas no acertó bien con sus pegada.

Darío Benedetto (6): Golazo. Casi en un replay de aquella ultima jugada en la Bombonera, esta vez definió con acierto. Y en la previa limpió con categoría a Maidana. Hizo poco más porque jugó muy solo, sin asistencias.

Cristian Pavón (4): Fue mas volante de contención que extremo. Corrió todo el lateral pero lo controlaron siempre, no pudo desequilibrar. Y no pesó en lo individual.

Ramón Ábila (4): Le tocó entrar cuando Boca se había armado para defender el gol de Pipa y enseguida empató. Quedó aislado, pero le puso el cuerpo a la lucha con Pinola o Maidana

Fernando Gago: Ocupó la posición de Pablo Pérez y le tocó la parte crítica del partido. Volvió a lesionarse y dejó al equipo con 9.

Leonardo Jara: Como Gago, entró de relleno.

Carlos Tevez: Una moneda al aire. No se dio.