Vibrante segunda jornada en el torneo de polo más importante de la región

Por segunda vez en este año, se está llevando a cabo el San Juan Polo Tour, un torneo de polo que reúne a cuatro de los mejores equipos de la región. El lugar elegido para este interesante evento deportivo es el San Valentín Polo Club, ubicado en la calle Balcarce a 200 metros antes de Hipólito Irigoyen en Santa Lucia. Con entrada gratuita, el torneo comenzó el viernes 9, día que tuvo la primera fecha, y hoy siguió con la segunda jornada.

En esta ocasión, en primer turno se enfrentaba el San Valentín Polo Club contra el duro Concaran de San Luis. El equipo sanjuanino, que venía con confianza luego de ganar con lo justo en la primera jornada, tuvo una inesperada caída por 13 a 6. Enzo Penizzotto, capitán del San Valentín, contaba que no comprendía lo que había sucedido: “Fue una goleada que no esperábamos y menos cuando veníamos de ganar el primero partido. Nos jugó una mala pasada el calor, no nos salió una, no fuimos contundentes a la hora de definir y eso lo pagamos caro y fue bien aprovechado por el rival”.

En segunda instancia, se enfrentaban los dos planteles restantes: Huarpes, el equipo caucetero, frente al otro puntano, Los Sauces Polo club. Éste fue un enfrentamiento más parejo ya que finalizó 5 a 4 para Los Sauces. Un encuentro en el cual costaba sacarse ventaja, bastante parejo hasta que finalmente los de San Luis pudieron llevarse la victoria por la mínima.

Mañana domingo 10, se juega la última fecha en la que habrá duelos entre los equipos de las mismas provincias: Huarpes vs. San Valentín Polo Club y Concarán 2 vs. Los Sauces Polo Club. Será un día crucial ya que se definirá al campeón de este gran torneo regional. Recordá que la entrada es gratuita. Andá y disfrutá de una linda tarde de polo.