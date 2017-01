Walter Montoya le hizo un guiño a River

El operativo seducción de Marcelo Gallardo para con Walter Montoya comenzó en junio pasado. Entonces Daniel Liuzzi, representante del volante de Rosario Central, comentó: “Le temblaban las piernitas cuando lo llamó. ¿Cómo no te va a movilizar ese llamado? Lo atendió y obvio que le gustaría estar en River. ¿A qué jugador no le gustaría estar en River o Boca? Pero si se tiene que quedar en Central se va a quedar eh, lo tiene muy claro eso”.

Lejos de darse por vencido el isupo esperar y hoy, pese a la resistencia de la dirigencia Canalla que dijo y repitió que no negociaría a uno de sus mejores jugadores en el mercado local, fue el protagonista el que habló y dijo: “Por ahí a mis 23 años es una buena edad para irme a otro lado y hacer una buena experiencia”.

Montoya sabe que lo quieren los grandes de Argentina. Se lo tironean River y Boca, nada menos. Recién regresado de una vacaciones en Brasil, el jugador prefiere mantener la calma: “Hoy trato de no volverme loco, quiero que las cosas fluyan, y no quiero decir nada inconveniente: yo soy un agradecido a Central”, mencionó en una entrevista que concedió al diario Olé.

Sin embargo, apuntó: “Si me hacen una oferta de acá y es buena, tendremos que sentarnos a hablar. Y si me voy quiero hacerlo en buenos términos, que todos queden felices”.

El volante reconoce que desde chico se debatió entre Millonarios y Xeneizes. “En Macahagai (Chaco), que es de donde soy yo, todos eran de River y Boca, pero yo no daba mucha bola. Mi sueño era jugar en Primera”, respondió.

Pese a esto, reconoció sobre el interés público que sobre él mostró Marcelo Gallardo: “Es un orgullo, obvio. Cuando me llamó hace seis meses me sorprendió, no me lo esperaba. Y me puso feliz, porque quiere decir que estuve haciendo las cosas bien”.

¿Y entre uno y otro? Prefirió no contestar. Consciente de las pretensiones de River, dijo que también se sentaría a hablar con Boca, aunque marcó que tiene una cuenta pendiente, que es jugar la Libertadores, algo que sólo podría hacer, al menos en 2017, con la camiseta del club de Núñez.

“Me gustaría jugar la Copa en el club en el que esté, por lo lindo que es ese torneo, donde viajás, te enfrentás a los mejores de América… Yo quería clasificar a la Copa con Central, pero no se nos dio. Y es una espina que me quedó, así que me gustaría una revancha, sobre todo porque en la última edición estuvimos a un minuto de las semifinales, nos quedó esa bronca”.

Fuente: Infobae.