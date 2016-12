Werner: “Me parece correcto y justo que se haya reducido la sanción”

Los días de nerviosismo terminaron para Mariano Werner. La Asociación de Corredores de Turismo Carretera, que le había aplicado un año de suspensión y una multa de 750.000 pesos por su maniobra peligrosa contra Matías Rossi en La Plata, le redujo la pena: seis carreras sin competir, además de largar último la serie que le corresponda en las cuatro fechas siguientes. Y también le bajó el castigo económico a 500.000 pesos.

Una vez enterado de la noticia, el entrerriano dialogó con Clarín: “Me parece correcto y justo que se haya reducido la sanción, luego de apelar (el 13/12). A uno nunca le gusta que lo sancionen. Pero soy consciente de que me la merecía porque fue una maniobra dura. Le agradezco a la ACTC por haberme dejado apelar”.

Werner mostró su conformidad pese a que estará mucho tiempo alejado de las pistas. “Estoy contento porque me dan la posibilidad de correr y seguir trabajando con mis sponsors y con mi equipo. Quiero ser contundente en las carreras, y ahora que puedo trabajar tranquilo, pensar en un 2018”, dijo. Y con respecto a su ausencia durante seis carreras en TC, manifiesta: “Primero pienso en cómo hacer para mirar las seis carreras desde abajo. No será fácil. Estoy con muchas ganas de que se pasen volando”.

Tras conocer la sanción principal, los días posteriores no fueron los mejores para el piloto de Ford. Y así lo recuerda: “Hablé con mis sponsors y con mi equipo, y por supuesto que no fue nada agradable. Como deportista es feo que te sancionen. Pero me gusta sobreponerme a los problemas. Después pensé que quizás podía apelar, para empezar a trabajar en 2017. Fue un momento de incertidumbre. Para algunos me iban a sancionar un año, para otros me la iban a reducir…”.

“¿Qué hubiese hecho si no me reducían la sanción? -se cuestiona-. No lo sé. Luego de apelar me quedé quieto. Lo único que pensaba era cuál podría ser la nueva sanción. Nada más. No me dejé llevar por lo que decían, sino más bien esperé. Lo viví tranquilo, pero con incomodidad a la vez”.

Con una voz tenue, Werner explicó cómo se prepara para afrontar las diferentes categorías en 2017. “Seguiré en TC con ganas de volver y estar más fuerte que nunca”, expresa. Y ante la dificultad de pelear por el campeonato, cuenta: “No digo que sea imposible, pero por más que exista la posibilidad de que tres pilotos ingresen en la última fecha, faltaré a seis carreras. Pero tengo chance de hacer lo que me gusta. Voy a correr, dar lo mejor y ganar. Voy a tener revancha”.

Con respecto al resto de las categorías en la que será protagonista, el piloto, quien mañana cumple 28 años, cuenta: “Estoy con muchas ganas de competir, tanto en Súper TC 2000 como en Turismo Nacional”. Y más allá de que estará presente en TN con un Ford Focus de su propio equipo, se indigna al explicar lo sucedido con Toyota. “Tenía todo confirmado para correr con Toyota, pero después de la suspensión se cayó. Me molestó. Me llevó mucho tiempo ordenarme para competir ahí”.

Al margen de la sanción, más leve que la original, Mariano Werner supera los obstáculos y se prepara para un 2017 lleno de desafíos.