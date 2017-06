Wilmar Barrios: de vendedor ambulante a campeón

El futbolista colombiano, en su primer año en el fútbol argentino, consiguió su primer título, sin embargo, llegar a este presente le costó demasiado.

Su infancia no fue sencilla, nació en La Candelaria, un barrio humilde y marginal de Cartagena, en 1993. Para no caer en las tentaciones que rodeaban al barrio, Barrios se enfocó en su gran amor: la pelota. “El que quiere, puede. Yo me enfoqué en lo mío, el balón. Me crié y en un barrio donde se vive en condiciones difíciles pude salir adelante. Hay violencia, matanzas. Muchas veces quedé en medio de tiroteos y la tentación de la delincuencia siempre estuvo. Y siempre estaba la droga”, rememoró hace un tiempo el propio jugador.

Rápidamente conoció lo que es el desamparo: su padre trabajaba todo el día y con el correr del tiempo formó una nueva familia. Su madre decidió mudarse a Venezuela, por lo que fue criado por su abuela, Doña Celia.

Su primer escape fue una canchita -que era más bien un playón polvoriento y sin líneas divisorias-, donde forjó la personalidad que ahora cautiva a los simpatizantes del Xeneize.

Cuando no alcanzaba el dinero para ir a practicar, llenaba bolsas de plástico con agua para congelarlas y vender hielo en las calles.

Un cazatalentos de Deportes Tolima, lo encontró y se obnubiló con ese joven de 16 años. Pese a su corta edad, se hizo patrón en el club y dio una vuelta olímpica.

Wilmar Barrios hoy es una pieza clave dentro de Boca y gracias a su forma de jugar va camino a la idolatría.