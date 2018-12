Yúdica y Altuve dieron el peso y está todo listo para el título mundial

En Renatto Eventos se realizó esta tarde el pesaje oficial de la velada de boxeo que se celebrará mañana viernes en el estadio Aldo Cantoni y que tendrá como combate de fondo a la boxeadora sanjuanina Leonela Paola Yúdica y la venezolana Yairineth Altuve a 10 (diez) rounds, luchando por el cetro mundial de la FIB en categoría Mosca que ostenta Leonela Yúdica. Ambas dieron el peso por lo que el título se pondrá en juego.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades y personalidades del deporte. En primer lugar, el subsecretario de Deporte Federado y Alto Rendimiento, Alberto Naveda; el excampeón superligero y welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Marcos Maidana; la actual campeona del mundo de la categoría Mosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Leonela Yúdica; la actual campeona del mundo de la categoría Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Cecilia Román; la boxeadora venezolana, Yairineth Altuve; el presidente de la Federación Sanjuanina de Boxeo, Martín Quiroga; el entrenador Alberto Zacarías, entre otros.

La retadora Yairineth Altuve fue la primera de las pugilistas en subirse a la balanza. Pesó 50,500 kg. Doscientos gramos más de lo que acusó la campeona mundial. A la hora de hablar, la venezolana contó que se siente muy a gusto en Argentina, “me recibieron muy bien. Me dieron mucho calor, pero en la pelea anterior me sentí perjudicada y vengo a llevarme el título a casa. Por su parte Leonela Yudica comentó “Se dijeron muchas cosas del combate anterior, pero creo que no sirve hablar más de lo que pasó. Voy a hablar de mañana. Yairineth dice que está muy segura de llevarse el título, pero yo les puedo asegurar que el título queda en San Juan”.

A continuación, se detalla el pesaje de las peleas profesionales.

► Pelea de fondo – Título Mundial FIB Mosca (10 rounds)

Leonela Paola Yúdica Andino (15 ganadas, 3 empates) vs. Yairineth Altuve (9 ganadas, 1 perdida).

Peso de Yúdica: 50,300 kg

Peso de Altuve: 50,500 kg

► Pelea de semifondo – Título Argentino Superligero (10 rounds)

Jeremías Nicolás Ponce (21 ganadas) vs. Miguel Cesario Antin (17 ganadas, 1 perdida).

Peso de Ponce: 63,500 kg

Peso de Antin. 63,100 kg

Peleas complementarias:

► Categoría: Supergallo (6 rounds).

María Cecilia Román (13 ganadas, 4 perdidas, 1 empate) (Peso: 53,900 kg) vs.

Vanesa Lorena Taborda (9 ganadas, 11 pérdidas, 3 empates) (Peso: 54 kg)

► Categoría: Pluma (4 rounds).

Fabián Andrés Álvarez (1 ganada, 1 perdida) (Peso: 56,300 kg)vs.

Sergio Iván Gutiérrez (debutante) (Peso: 56,300 kg)