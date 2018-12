Yúdica fue una leona para revertir el resultado y ser nuevamente campeona

Atrás quedó aquel 4 de agosto, donde la victoria de Leonela Yúdica ante la venezolana Yairineth Altuve había dejado muchas dudas y fue un fallo muy polémico. Pero la campeona del mundo brilló en una noche que empezó bastante complicada para volver a festejar un nuevo título del Mundo de la categoría Mosca.

La púgil local no comenzó del todo firme la pelea ante unos 4 mil sanjuaninos presentes en el Aldo Cantoni, ya que los tres primeros rounds fueron para la venezolana Altuve, que incluso en el tercer round, una mano de la retadora mandó a la lona a la campeona del mundo.

Fue un susto tremendo el que se llevó Yúdica y todo el público que la apoyaba, pero el amor propio de Leonela, hizo que sacara a relucir un buen boxeo desde el cuarto asalto en adelante. Le dio una cátedra a la venezolana que había demostrado tener una mano fuerte en los primeros asaltos.

Cada round que pasaba, era más diferencia que sacaba la sanjuanina, que en los minutos finales contó con el aliento del público, pero en particular del ex campeón mundial Marcos “Chino” Maidana que desde el ring side le pedía que fuera para adelante para no dejar dudas en la victoria.