A 10 años de su muerte, Maru Botana recordó a su hijo Facundo

Maru Botana recordó con dolor a su hijo Facundo, que el 21 de septiembre de 2008 falleció producto de una muerte súbita con apenas seis meses de vida.

“Mi lindo Facu, nunca entendí el por qué ni el para qué. Si como una vez me dijo mi amigo Diego Díaz Pumara: Facu tuvo una vida con un principio y un fin. Esa era su vida seguramente con una misión, y si algo nos dejaste fue amor y fuerza para seguir”, expresó sentida.

“Pasaron diez años años y te tengo en mi corazón, si bien la vida se me cargó con una mochila de piedras que me pesaba mucho, hoy la puedo llevar gracias a esta divina familia!!! Y el amor de tantos amigos y todos los que me dan tanto cariño”, agregó Maru.