Actriz denunció haber sufrido acoso en una exitosa novela argentina

Calu Rivero tuvo un gran papel en la novela argentina “Dulce Amor” emitida por Telefe entre el 2012 y 2013, pero no fue una experiencia agradable, ya que la actriz abandonó la ficción en medio de rumores de haber sufrido acoso por parte de Juan Darthés.

Cuando todo salió a la luz, Darthés, dijo que “fue una semana terrible, ver la imagen mía y mi nombre mostrando algo que yo no hice y que no soy. Hablé con Ana (Rosenfeld) y ella está manejando todo para organizarlo mejor. Lo que les pido es que entiendan que todo lo va a manejar Ana. Para mí es tremendo, por favor no pasen más esas imágenes (en referencia a los inserts que utilizan los programas de noticias del espectáculo para los informes sobre el tema, donde se ven las escenas más apasionadas de la ficción que Calu y Juan protagonizaban). Se los pido por favor. La idea es llegar a una solución. Todo esto me tiene muy mal”.

Hasta hoy, Calu nunca había desmentido, pero tampoco confirmado. Pero ahora, la actriz decidió no sólo confirmarlo, sino también dar detalles en un libro.

“Nunca desmentí lo de Dulce Amor, voy a escribir un libro donde voy a hablar de eso. Lo de abuso sexual lo desmentí absolutamente, yo la verdad es que fui parte de acoso, lo viví en carne propia, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima, lo quiero contar, a mí me modificó porque tres años me alejé de la actuación. No voy a llevar el tema para la Justicia, creo que la Justicia argentina no es lo mejor que tenemos, en mi libro voy a contar un montón de cosas, pero estas experiencias hacen que uno se pueda parar de otra forma, lo viví, lo experimenté y tengo la capacidad para hablar de estas cosas, celebro que estas cosas salgan a la luz, porque no tiene que pasar esto, no podemos permitir nosotras que pasen, tampoco me gusta cuando hay mujeres que defienden lo indefendible”, manifestó en Agarrate Catalina.

