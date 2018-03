Alex Caniggia presentó a su hermosa novia

Alex Caniggia utilizó las redes sociales para blanquear su situación sentimental. Si bien no se sabe mucho de la chica que robó el corazón del hijo del ex futbolista, se supo que están saliendo hace un tiempo.

Una publicación compartida de Alexander Caniggia (@alexcaniggia) el Mar 22, 2018 at 5:14 PDT

Hace tiempo que Alex no presentaba novia. Tuvo un romance hace años con Sofía Macaggi, que era su compañera en el Bailando 2012. La relación duró alrededor de un año. Meses después de la separación ella dijo que había cosas de él que no le cerraban y deslizó que el mediático y su hermana, junto con DJ Piloto, harían magia negra. Él también tuvo duras palabras y la acusó de estar con él para buscar cámara y de ser una trepadora.

Recientemente, en el programa de Susana Giménez, Alex dio un motivo concreto por el que no tenía novia: “No encontré nadie a mi nivel. Yo tengo que salir con alguien bien, no puedo salir con cualquiera. No da”, dijo.