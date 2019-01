Andrea Campbell contó que Darthés le tocó la cola

La panelista de Nosotros a la Mañana, Andrea Campbell, reveló que tenía una relación de amistad con Juan Darthés y su mujer, María del Carmen Leone.

Sin embargo, eso no quedó en una simple anécdota ya que contó una incómoda situación que vivió con el actor hace aproximadamente 10 años.

“Una vez, en una cena de amigos, yo estaba de espaldas y él apareció, me dijo ‘vamos a comer’, y me tocó la cola. Enseguida se rió y dijo que me había confundido con su mujer. María estaba ahí y también se río“, relató la panelista.