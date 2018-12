Mucha furia e insultos fue lo que dejó plasmado en las redes Ángel de Brito tras pelearse con una seguidora de Twitter que lo acusó de recibir dinero a cambio de publicitar Sugar.

Todo comenzó por un tuit de la cuenta oficial de la obra en el que era arrobado junto a otros colegas. Una usuaria preguntó qué tenían que ver los periodistas con esa publicación y él contestó: “no sé, siempre me arroban”.

“Yankelevich les da para q promocionen la obra,a estos y más periodistas, como a laura ubfal, q tuitea cosas d los del elenco y la obra,jamas va a decir q no vendieron todas las entradas y tuvieron q regalarlas para llenar”, afirmó la usuaria Nary (@MaryFlyfl).

Lo peor llegó después de ese comentario cuando otra usuaria dijo que él cobraba por mencionar Sugar. El periodista, sin filtro alguno le dio una respuesta muy violenta.

No cobro de ningún empresario teatral o televisivo por promociones. Ubícate pelotuda. 😘 https://t.co/Z6kameMrwT

Ante el insulto, varias seguidoras salieron al cruce pidiendo no avalar lo dicho por el periodista, ante lo que arremetió con más agresión.

Pero no lo insultó, el sí. No aplaudamos nunca mas q un hombre insulte a una mujer así no compartamos una opinion. Innecesario totalmente el pelotuda y mas innecesario q apoyen la agresion a una mujer

