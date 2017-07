Antes de su visita a Argentina, Coldplay editó “Kaleidoscope”

La banda inglesa Coldplay, que se presentará 14 y 15 de noviembre en el estadio Único de La Plata, anunció el lanzamiento de un EP “Kaleidoscope”.

El nuevo material contienen cinco canciones, entre ellas “Miracles”, una colaboración con el rapero de Detroit Big Sean.

El EP está disponible en todas las plataformas digitales, fue producido por Rik Simpson junto con Daniel Green y Bill Rahko e incluye además la versión en vivo del hit “Something Just Like This” en colaboración con el duo estadounidense The Chainsmokers.

Otro de los temas, A L I E N S, fue escrito junto a Brian Eno y coproducido por Eno y Markus Dravs, quien trabajó en la producción de discos de Arcade Fire, Mumford & Sons y Kings Of Leon.