Apareció una foto del Polaco besando a otro hombre

La foto fue difundida por el periodista Ángel De Brito, quien mandó al frente al Polaco. Como hizo con muchos otros famosos, De Brito publica fotos retro de los famosos. Algunas de sus “víctimas” fueron: Pampinta, Jesica Cirio, Wanda Nara, entre otras.

El cantante de cumbia atraviesa tiempos difíciles, ya que su ex, Valeria Aquino, pidió su detención. La mujer lo hizo a través de la fiscal que lleva su caso por violencia de género. También solicita que no lo dejen salir del país por no haberse presentado a declarar ante la Justicia.

El artista expresó en sus redes sociales que por culpa del escándalo le cancelaron varios shows que estaban pactados desde hace tiempo. Además contó que iniciará las pertinentes acciones legales.

Pero volvamos a la postal que el conductor de LAM publicó en su Facebook. Se trata de una foto donde el novio de Silvina Luna está besándose con otro hombre, al parecer, en un boliche. ¿Quién será?

