Asghar Farhadi, nominado al Oscar, no podrá ir a la gala a raíz de la orden de Trump

El cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Oscar a la mejor película de habla no inglesa “El viajante”, no podrá asistir a la ceremonia de los premios, que tendrá lugar el 26 de febrero en Los Ángeles, como consecuencia de la orden sobre inmigración aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo confirmó a través de una red social Trita Parsi, presidente del Consejo Nacional Iraní Estadounidense, una conocida organización que promueve las relaciones entre los dos países, informó EFE.

A priori, todos los iraníes salvo aquellos con ciertos pasaportes diplomáticos, tienen prohibida temporalmente su entrada a los Estados Unidos, según se desprende de la reciente decisión de Trump de prohibir el ingreso a ese país a ciudadanos de Irán, Irak, Sudán, Siria, Somalía, Libia y Yemen.

Farhadi, que en 2012 había ganado un Oscar por su película “Una separación”, está nuevamente nominado en esa categoría por “El viajante”.

La protagonista de la película, Taraneh Alidoosti, ya anunció esta semana que no acudiría a la ceremonia como protesta por las medidas que entonces preparaba Trump.

“La prohibición de visado a los iraníes de Trump es racista. Tanto si incluye un evento cultural como si no, no asistiré a los #PremiosdelaAcademia 2017 en protesta”, escribió Alidoosti, considerada por muchos como la Natalie Portman de Irán por su estilo y éxito profesional.

La orden finalmente aprobada este viernes por el presidente ordena la suspensión de todas las acogidas de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación y asegurarse de que radicales islámicos no pisen territorio estadounidense.

Here's another sad case of an Iranian green card holder being denied entry to the United States…#MuslimBan@BahmanKalbasi @ASE @rezaaslan pic.twitter.com/W3ycAYqTym

— Trita Parsi (@tparsi) January 28, 2017