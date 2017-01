Beatriz Salomón: “Estoy tapada de deudas”

Fueron doce años de lucha para Beatriz Salomón pero finalmente llegó el alivio. La actriz le ganó un juicio a la productora Eyeworks Cuatro Cabezas, al canal América y a los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin. De acuerdo al fallo, los condenados tendrán que pagarle 14.593.551 de pesos por daños y perjuicios, con la inclusión de los intereses que elevan la suma a cerca de 30 millones de pesos.

Recordemos que la actriz inició el juicio en el 2004, tras la emisión en Punto Doc de un informe en el que se mostraba a su ex marido, el cirujano Alberto Ferriols, manteniendo relaciones íntimas con travestis en su consultorio. Asimismo, el juicio abarcó los nombres de Rial y Ventura porque ellos repitieron el informe en Intrusos en la noche, sorprendiendo a la actriz en el estudio y complicando gravemente su vida de allí en adelante.

En el debut de Mirtha Legrand con sus almuerzos versión 2017 en Mar del Plata, Salomón explicó que si bien ganó el juicio en primera instancia, los condenados seguramente apelen, demorando una posible sentencia firme por más de un año. “No crean que tengo la plata en el bolsillo, todos creen que soy millonaria y estoy tapada de deudas” contó Beatriz y ahondó en el sufrimiento padecido: “Con esa cámara oculta innecesaria no solamente se destruyó mi matrimonio y la posibilidad de adoptar un tercer hijo sino que además mis hijas se quedaron sin padre, porque con el divorcio nada volvió a ser lo mismo”.

Por otro lado, Salomón explicó que a partir del video comenzaron a discriminarla y apuntó contra el conductor de Intrusos: “Se empezaron a caer masivamente los contratos, yo ingresaba a una fiesta y me sacaban de las fotos y yo misma he escuchado a productores decir que no me contrataban porque había demandado a Mario Pergolini , Rial y Ventura” detalló y añadió que intentó en una oportunidad hablar cara a cara con Pergolini pero que él “huyó como una rata” y que Rial es “el kapanga de América, inmoral e infiel”.