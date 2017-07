Benjamín Vicuña habló del embarazo de la China Suárez

Los rumores de embarazo sobrevolaron a la China Suárez y Benjamín Vicuña por semanas hasta que un día, en el programa Ponele la firma de Marcelo Polino, fue la propia María Eugenia quien se relajó y decidió compartir la feliz noticia.

“No cumplí los tres meses todavía y uno espera hasta los tres meses por un tema médico, no es que uno se haga el misterioso (…) Me lo dijo Rufina. Me miró como muy fijo, porque yo tenía un vestido bordado como con brillitos, medio de princesa, y ella estaba como enloquecida, pensé que me miraba por eso. Y me mira y me dice ‘mamá, vos tenés un bebé en la panza'”, contaba la China respecto a cómo ella misma, por intermedio de su hija, descubrió que efectivamente estaba embarazada.

Finalmente, Vicuña tomó la palabra y en diálogo con el programa Implacables habló sobre el gran momento personal que atraviesa.

“Estoy muy contento, feliz también con la obra, con todo lo que está pasando”, expresó el actor chileno, quien se encuentra protagonizada la puesta Eva Perón. Asimismo, al ser consultado por cómo la China está sobrellevando el embarazo, Vicuña se deshizo en halagos: “Ya tiene antojos, como todas las mujeres, ella es una mujer maravillosa”, afirmó el actor.

El pasado miércoles, la China compartió la primera foto de su pancita y agradeció las demostraciones de afecto recibidas: “Gracias Dios por la salud, el amor, y por darme la posibilidad de ser madre una vez más. ¡Gracias por los mensajes de cariño! ¡Y los buenos deseos!”, escribía la actriz en Instagram.

Fuente: La Nación