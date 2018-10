El músico Michael Bublé habló del momento más duro de su vida: cuando a su hijo Noah cuando le diagnosticaron cáncer.

“Los médicos nos expresaron que no era nada bueno y fuimos tomándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores médicos”, agregó emocionado.

“Es raro, porque no estoy bien. Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo habían logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora”, confesó el canadiense, que destacó el apoyo de su mujer, Luisana Lopilato.