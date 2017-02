Charlotte Caniggia negó haber sido golpeada por Loan

Antes de su ingreso al teatro en Villa Carlos Paz, Charlotte Caniggia fue consultada por el programa Ponele La Firma sobre la trascendencia de mensajes donde afirma haber sido golpeada por su novio Loan.

Ante la consulta de los medios, la rubia negó todo. “No es cierto. Kennys… Ya está… Se mete en todo. Estoy bien, no pasa nada, no me pegó. Nos peleamos siempre”.

Sin embargo, cuándo le preguntaron si los chats eran armados, la mediática se limitó a decir: “No voy a hablar”.

Los chats de Charlotte Caniggia