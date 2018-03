Charly García se siente “Superman” con su nueva terapia

Charly García brindó una entrevista a la revista Gente en la que dio detalles sobre el tratamiento biomolecular. El mismo, es realizado por el mismo médico que atiende a Moria Casán.

“Con esta terapia me siento Superman”, dijo el Charly.

El tratamiento incluye sueros rejuvenecedores que revitalizan los órganos y eliminan el estrés. Además, la aplicación de vacunas que revierten el envejecimiento celular.

La terapia no es lo único que realiza el músico, sino también, una estricta dieta en la que tiene prohibidas las bebidas azucaradas, los jugos y el alcohol.

“Trato de cumplir. No falté nunca. No tomo más gaseosa. Como bien. En casa hago kinesiología: me sirve, y mucho. De acá salgo fortalecido. Es un sabio este doctor. Yo también le aporto lo mío, no te creas, je“, sostuvo Charly.