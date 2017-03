Confesión: Ricky Martin “salió del closet” gracias a John Travolta

Ricky Martin rompió varios corazones cuando tiempo atrás anunció que en junio se casará con su pareja Jwan Yosef, en una gran fiesta en Nueva York que durará tres días. Abierto y sincero, el cantante portorriqueño confesó qué detalle de una película le dio el empujón para “salir del clóset”.

“Hay una escena en la que John Travolta tiene poca ropa, se para y se sienta y comienza a acomodarse todo ¡Todavía lo recuerdo! Vi esa película como ocho veces y no sabía ni por qué”, confesó en el programa Watch What Happens Live With, con Andy Cohen.

La escena en cuestión pertenece a la película estadounidense Saturday Night Fever (Fiebre de sábado por la noche), de 1977. Allí, Travolta interpreta a Tony Manero, un joven cuya vida cambia los sábados por la noche, cuando baila en la discoteca Odisea 2001, donde deslumbra a todos con sus pasos y carisma.

Fuente: Minuto Uno