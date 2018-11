Continúa la guerra entre Dalila y Rocío Guirao Díaz

Después de la discusión que tuvieron al aire Dalila y Rocío Guirao Díaz sobre cómo debe mostrarse la mujer y la crianza de sus hijos, ello no quedó sólo en Podemos Hablar, programa del que participaron el pasado sábado, sino que también se extendió por intermedio de las redes.

Se abrió la polémica

Luego de la fastidiosa, para ellas, noche del sábado, la polémica por los desnudos continuó.

La ídola de la cumbia publicó una imagen y colocó un contundente mensaje.

“¡Me encanta esta foto!… en cuanto a la señora, se confunde y mucho, no me voy a poner a debatir. Hoy está señora tiene hijos chicos y no sabe cómo van a pensar de grandes, eso es lo que pienso yo”, arrancó Dalila.

“Y cuanto a la educación de los hijos cállate la boca y ocupate de los tuyos, que los míos son señores y no los conoces, así que ocupate de tu vida, no hables de los hijos ajenos porque no te va gustar que digan nada de la flia, ha!…. y cuida tu cuerpito que el tiempo nos pasa a todos tapercito”, aseveró la bailantera, muy molesta.