Darthés habría abusado de otra chica cuando ella tenía 18 años

La abogada Raquel Hermida, que asesora a dos de las víctimas de Juan Darthés, Anita Coacci y Natalia Juncos, contó este miércoles en Intrusos que hay otra víctima de Darthés que no es actriz.

Se trata de una joven que estaba trabajando como asistente de producción en uno de los programas en los que estaba el actor. Según la abogada la joven fue abusada sexualmente con acceso carnal cuando tenía 18 años.

“Ella va a hacer la denuncia cuando esté en condiciones. Con un equipo de psicólogos y médicos la estamos acompañando. La denuncia ya está redactada, cuando ella esté en condiciones la vamos a presentar”, dijo la letrada.

“Para afrontar una denuncia de este tipo hay que tener una cierta estabilidad emocional, un buen asesoramiento profesional y tener bien claro qué vas a hacer. Por eso hay que denunciar acompañada, con un contexto social que te contenga, un organismo, la iglesia o lo que sea. Eso te sirve de recuerdo y como contención frente a la violencia institucional que te puede tocar cuando hagas la denuncia”, agregó.

Raquel Hermida contó que quisieron sobornarla para que desista de representar a las denunciantes del actor.

“Cuando salí del canal me llamaron ofreciéndome dinero para no representar a las víctimas de Darthés. Yo les expliqué que no representaba a ninguna porque no hay causa judicial dónde representarlas. Ni Anita Coacci ni Natalia Juncos, no tenemos ninguna causa para representarlas, porque nunca fue notificada”, agregó.”

El señor se presentaba como un interlocutor con un apellido que no coincidía con ninguno del Colegio de Abogados. Esto fue un sábado a la noche y me dijo que había un dinero importante para que me retirara del caso. Le corté el teléfono pero él insistió varias veces”, relató.

Fuente: Minuto Uno