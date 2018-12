Darthés: “¿Cómo puedo hacer algo así? Si esto es cierto, soy yo el que me mato”

Casi 48 horas después de que Thelma Fardín denunciara a Juan Darthés por haberla violado durante una gira de Patito Feo en el 2009, el acusado brindó una entrevista en la que dio su versión de los hechos y aseguró que estos no ocurrieron nunca.

“No pasó, no existió nunca”, dijo sobre la acusación de Fardín. Afirmó que “ella golpeó la puerta de mi habitación, yo la saqué de mi habitación. ‘¡Estás loca!’, le dije. ¡Por Dios! ¿Cómo puedo hacer una cosa así?”.

“Estoy muerto, indignado, con una bronca increíble. No salí a hablar antes porque los médicos me recomendaran que no hablara”.

“Ya está, yo estoy muerto. Lo único que quiero es que la gente sepa mi verdad: yo nunca violé ni acerqué a nadie”. Agregó: “Si esto es cierto, soy yo el primero que me mato”.

Anteriormente, Darthés se había manifestado a través de la red social twitter donde confesó estar “profundamente dolido e indignado”. Además, usó ese tweet para anunciar la entrevista con Viale. “(Lo hice) para contar mi verdad, que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad”, manifestó el actor.

Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad. — Juan Darthés (@darthesjuan1) December 13, 2018

[AHORA] Juan Darthés habla con Mauro Viale, tras la denuncia de violación. Posted by A24.com on Thursday, December 13, 2018

Fuente: Infobae – A24.