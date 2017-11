Denunció que Dustin Hoffman la acosó sexualmente cuando tenía 17 años

Desde que se dio a conocer la investigación sobre Harvey Weinstein y sus años de acoso, abuso e incluso violaciones a actrices y a mujeres jóvenes que trabajaban junto a él, que Hollywood no deja de recibir cimbronazos con nuevas denuncias que señalan ya no sólo al poderoso productor sino a alguna de sus más queridas figuras. Sin ir más lejos, el lunes pasado la tormenta la enfrentaba Kevin Spacey, quien fue denunciado por Anthony Rapp de acoso sexual. Y las voces de las víctimas se siguen haciendo oír y ahora que se sienten acompañadas y escuchadas no están dispuestas a callar más su dolor. El último en protagonizar un titular sobre este tema es Dustin Hoffman, a quien una escritora lo acusa de acosarla sexualmente cuando ella tenía 17 años.

Anna Graham Hunter es escritora actualmente, pero cuando tenía 17 años daba sus primeros pasos en el mundo laboral como asistente de producción en el film La muerte de un viajante, que protagonizaba Hoffman. Y ahora decidió contar en una columna para The Hollywood reporter lo traumático que fue ese trabajo.

“Esta es una historia que he contado tantas veces que me sorprendo cuando alguien que conozco no la escuchó. Comienza así: ‘Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años’. Luego doy los detalles: cuando estaba en los últimos años de mi secundario en Nueva York, hice una pasantía como asistente de producción en el set de ‘La muerte de un viajante’, él me pidió que le diera un masaje en los pies el primer día que estuve en el set. Lo hice. Él abiertamente me coqueteaba, me agarró la cola, me habló de sexo a mí y enfrente de otros. Una mañana fui a su camarín para saber qué quería desayunar, me miró y me sonrió tomándose su tiempo. Luego, dijo: ‘Voy a tomar un huevo duro… y un clítoris pasado por agua’. Su séquito se echó a reír. Me fui, sin palabras. Luego fui al baño y lloré”.

Así comienza la columna de Graham Hunter que denuncia a Hoffman y se suma así a las voces de las víctimas que ponen en discusión pública lo que durante muchos años ocurrió en la industria hollywoodense y nadie se había animado a denunciar hasta ahora y que a la luz de lo que viene sucediendo desde principios de octubre no parece tener un final cercano. Es más hoy mismo el productor y director Brett Ratner fue denunciado, entre otras actrices, por Olivia Munn y Natasha Henstridge.

Graham Hunter también señala que si bien contó varias veces esta historia, a veces la parte del “clítoris pasado por agua” no la contaba porque cuando lo hacía la voz se le quebraba. Hace poco le comentó este episodio a un periodista, que le dijo que iba a tener que chequear lo que ella decía y esto la hizo reflexionar sobre qué podían decir lo que habían presenciado esos momentos. Algunos podrían decir “que ella no parecía muy molesta al respecto y que seguro se había reído bastante”.

Reconoce que vivió momentos muy felices en el rodaje y que la emocionaba cruzarse en su día a día con figuras como John Malkovich y Arthur Miller e, incluso, que le gustaba la atención que Hoffman le brindaba al principio hasta que no la disfrutó más.

La escritora asegura que durante las cinco semanas que estuvo en el set le escribió a su hermana, que estaba en Londres, todas sus vivencias y se guardó una copia para ella y ahora, a raíz de lo que está ocurriendo, las volvió a leer y allí una vez más estaban todos los recuerdos de las situaciones y las conversaciones inapropiadas que tuvo Hoffman con ella (y otras asistentes). Por ejemplo, cuando una de sus compañeras le preguntó al actor qué quería almorzar y él le respondió: “Tu pecho izquierdo”. Palabras a las que la joven respondió con un “sos desagradable” y él retrucó: “Bueno, el derecho”. “Cerdo”, le contestó la asistente. Según Graham Hunter, otra de las asistentes que escuchó las respuestas de la joven aseguró que si el productor Bob Colesberry hubiera escuchado cómo le contestó a Dustin la habría despedido “en un segundo”.

Además, Hunter relata el día en el que Hoffman la tocó en sus partes íntimas. “Hoy, cuando caminábamos hacia su limosina, Dustin me tocó la cola cuatro veces. Esas cuatro veces le pegué, fuerte, y le dije que era un viejo sucio. Él se sacó el sombrero y señaló hacia su cabeza (rapada en parte) y me dijo, ‘No. Soy un un joven sucio, tengo la cabeza llena de pelo’. Entonces, ¿Bob me habría echado si me hubiese visto golpear a Dustin?”.

La ahora escritora, en su momento le confesó a su hermana que estaba cansada de recibir el acoso del actor y que ya no le importaba si su jefe la echaba o no. “Hoy salí en medio de la nieve -relató Hunter en una de las cartas-, a eso de las 10 am, para conseguirle a Kate [Reid] una pizza de anchoas, y ordené comida en tres lugares distintos para que ella pueda entretener a sus amigos con champagne y caviar, pero no voy a dejar que Dustin ponga sus manos sobre mí. Y creo que si Bob Colesberry espera eso de mí, es asqueroso”.

Fuente: La Nación.