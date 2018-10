Diego Maradona va por la tenencia del hijo de Verónica Ojeda

Ya ejerciendo su rol de entrenador en tierra azteca, allí donde se consagró en el Mundial del 86, Diego Maradona concedió una entrevista exclusiva para Infobae. Habló de fútbol, claro: su experiencia al frente de Dorados de Sinaloa, su querido Boca, Lionel Messi, la Selección. Pero también sobre su vida personal, donde tiene varios frentes abiertos.

“El tiempo no perdona, pero estamos fuertes”, empezó diciendo un Maradona confesional, hablando sobre su salud tras aquel episodio en el Mundial de Rusia, cuando algunos lo dieron por muerto. Y siguió: “Me falta mi mamá, mi papá… Pero vamos a seguir de la misma manera, tratando de luchar contra Claudia (Villafañe), contra (Verónica) Ojeda, luchar para tener a mis hijos conmigo… Quiero tener a Dieguito Fernando conmigo, porque no creo que esté en un lugar saludable”.

La relación de Maradona con Ojeda supo de sinsabores, peleas, reconciliaciones y desencuentros. Por caso, cuando ella estaba embarazada, él inició su relación con Rocío Oliva. Y cuando Dieguito nació, no estuvo en el parto. Dos años atrás, durante una visita a la Argentina, se encontró con el niño, algo que no quiso o no pudo hacer —no quedó del todo claro— durante su último paso por Buenos Aires, justo antes de instalarse en México para continuar su carrera como director técnico. Ahora, Maradona parece dispuesto a pelear por su tenencia.

“No sé cómo explicarle a la gente que estoy bastante bien… que estoy bien…Estoy pasando el mejor momento de mi vida, seguramente, sacando que no están mis dos viejitos”, agregó Diego, en su charla con este portal. “Pero la estamos remando con mis hermanas; yo la remo con Rocío. Y me encantaría poder ver a Dieguito Fernando y a Benjamín (Agüero, su nieto, hijo de Gianinna)”.

Ocurre que su enfrentamiento con Claudia derivó en un distanciamiento con Dalma (quien está embarazada) y Gianinna, sus hijas mayores. De allí que Maradona lamentó entonces “estos entuertos que tornan en juicios”. Y sin embargo, pese a todo ese escenario, advierte: “Me parece que no sé pedir más nada… Yo no pido nada más”.

Sin explayarse sobre las razones que llevaron al alejamiento de varios de sus seres queridos, Diego aseguró: “Si me muero mañana y no lo veo a Benjamín, me va a doler el corazón. (Lo mismo que) a Dieguito Fernando, a Diego (Junior), a Dalma y Gianinna, a Jana… Pero estoy muy firme, muy acorazado. No me entran las balas”.