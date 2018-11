Difundieron videos hot del periodista Ciccioli y estallaron los memes

El periodista Martín Ciccioli, conductor de FM Rock & Pop y movilero y panelista de TN y El Trece, está atravesando un momento cuanto menos complicado en cuanto a exposición mediática se trata.

Tras esto, el abogado del periodista dijo que su defendido se iba a autodenunciar poniendo a disposición de la justicia su teléfono y su IP para que lo investiguen. Básicamente, Ciccioli dice que no realizó ninguna acción que configure abuso de poder para obtener favores sexuales.

Quiero aclarar q Jamás !! Tuve sexo con el “señor” @MartinCiccioli ante todo por ser un hombre Casado ! Soy madre y respeto la familia ante todo.. lamentable q el No lo haya hecho

Por que no dice el “señor” @MartinCiccioli lo que debería estar haciendo !?? Con esos dedos .. además de conducir como corresponde en la @CanalCiudadBA #inmundo pic.twitter.com/SF7nbnSDaL

Les pido disculpas por tan desagradables imágenes del “señor” @MartinCiccioli pero estas pruebas serán las últimas que subiré junto a mi denuncia en breve para q No haya dudas sobre mi persona.. después de esto fue bloqueado una vez más pic.twitter.com/fI4xoMaZyB

Me da vergüenza … pero no tengo por qué tener .. 😞 este tipo es culpable, No yo #basta 😖

— NievesJaller (@Nievesjaller) 26 de octubre de 2018