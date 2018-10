El príncipe Harry y Meghan Markle esperan un bebé

El príncipe Harry y su esposa la ex actriz estadounidense Meghan Markel, que se casaron en mayo, esperan su primer hijo, anunció el lunes el Palacio de Kensington en un comunicado.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 15 de octubre de 2018