En la previa a la gala, conocé las ocho curiosidades de los Oscar

El próximo domingo 26 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias, se llevará a cabo la 89º edición de los premios más importantes de la industria del cine, en la que se espera que sea la ceremonia más politizada de este último tiempo tras la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

Vale aclarar que la mayoría de los actores y actrices le declararon la guerra al magnate republicano por, entre otras cosas, por las políticas migratorias del jefe de Estado. Trump ordenó semanas atrás prohibir la entrada al país a refugiados y ciudadanos de siete países distintos.

Esto provocó, por ejemplo, que el cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado al Oscar a la mejor película de habla no inglesa por su película “El viajante”, no pueda acudir a la ceremonia de los premios, ya que los iraníes tienen prohibida temporalmente su entrada a los Estados Unidos.

Por otra parte, el aclamado musical de Damien Chazelle, La La Land, es el gran favorito de la noche. Con catorce nominaciones, el film protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone podría hacer historia en Los Ángeles al llevarse los galardones de mejor película, director, actor y actriz principal, entre otros. Todo en una misma velada.

Las curiosidades

El actor con más premios Oscar en su haber es el estadounidense Jack Nicholson. El actor fue nominado 12 veces a lo largo de su carrera, logrando llevarse el premio a su casa en 3 ocasiones: mejor actor en 1976 por “Alguien voló sobre el nido del cuco”, y 1998 por “Mejor… imposible”, y al mejor secundario en 1984 por “La fuerza del cariño”.

En la otra vereda, la actriz que más Oscar ganó en la historia es Katharine Hepburn. En total, obtuvo 4 premios en la categoría de mejor actriz principal, los cuales jamás acudió a recoger: el primero fue en 1933 Morning Glory y luego le siguieron los galardones de 1968,1969 y 191 por Guess Who’s Coming to Dinner, The Lion in Winter y On Golden Pond, respectivamente.

En la categoría de la película que más Oscar recibió a lo largo de la historia hay un triple empate. “Ben-Hur” (1959), Titanic (1997) y “El Señor de los Anillos: el Retorno del Rey” (2003) recibieron 11 galardones cada una.

Ninguno de los ya antes mencionados se puede comparar con Walt Disney, quien durante su carrera en el cine de animación fue premiado con 22 Oscar, de un total de 59 nominaciones. Pero eso no fue todo, el padre de Mickey Mouse también recibió otros cuatro premios honoríficos, lo que lo convierte en la persona con más galardones de la Academia de Hollywood.

Se acerca la edición número 89 de los premios de la Academia, eso quiere decir que en 88 largos años solo hubo dos personas que recibieron el reconocimiento póstumo. En 1976, el actor británico Peter Finch ganó el galardón al mejor actor por la película “Network” y en 2006, el australiano Heath Ledger, logró el premio por su papel en la cinta “Batman: el caballero de la noche”.

El compositor Oscar Hammerstein II se convirtió en 1942 en la primera persona llamada Oscar en llevarse un Oscar. Fue gracias a la canción “The last time I saw Paris”. Cuatro años después, Hammersterin II volvería a ser premiado con la estatuilla a la mejor canción, esta vez por la letra de “It might as well be spring”.

Los premios tienen un precio de US$ 1. Esto se debe a que desde 1950 ,los ganadores del premio deben firmar un contrato que les prohibe vender la estatuilla sin antes ofrecérsela a la AMPAS por US$ 1. Sin embargo, se calcula que esta regla ha sido rota en varias oportunidades y muchos galardones han sido vendidos en el mercado negro.

En la 45 edición de los Premios Oscar, Marlon Brando fue anunciado como el ganador del galardón por su interpretación de Vito Corleone en “El Padrino”, pero no fue él quien subió a recibir el premio, sino una mujer de origen nativo americano llamada Sacheen Littlefeather, que anunció que el actor rechazaba el Oscar por el mal trato de la industria hacía los nativos del país.

Fuente: BigBang News