Entre lágrimas, Beatriz Salomón contó cómo lucha por recuperarse

La actriz y ex vedette sanjuanina Beatriz Salomón estuvo internada en el Hospital Fernández de Buenos Aires, mientras estaba haciendo un tratamiento allí se cayó y el golpe le provocó una fractura en la cadera. En medio de la desesperación por la falta de recursos la mujer salió a pedir ayuda para conseguir una prótesis. Finalmente, logró que la operaran y ahora lucha por recuperarse.

Beatriz concedió una entrevista a el programa LAM que conduce Angel de Brito, la actriz contó que ya está de alta y pasó las fiestas acompañada de su familia y amigos.

“Pasé la navidad en familia, estuvieron todos acá conmigo. Me siento tan querida, me hacen muy feliz”, aseguró la actriz y agregó que “todo este amor es impresionante, las cadenas de oraciones que hicieron, tengo más de cien mensajes en el WhatsApp. Eso se lo quiero agradecer a toda la gente”, agregó, casi entre lágrimas.

La sanjuanina contó que la acompañan sus hijas, sus hermanos y algunas amigas famosas como Patricia Dal, Sandra Smith, Ricardo García y Adriana Aguirre. Además destacó que Susana Romero le hace mucha compañía y hasta le consiguió una enfermera que la cuida en las noches y le cambia el pañal ya que ella tiene que mantenerse inmovil hasta que se recupere de la fractura.

“Es tremendo, trato de tener pensamientos positivos, trato de tener proyectos. Yo me caí por las inyecciones tan fuertes que me di para la otra enfermedad que tengo, se me cristalizaron los huesos. Yo me quebré la cadera, no tenés estabilidad, no podés caminar. Esto te vuelve como una ameba”.