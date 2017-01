Esta vez, Cande Tinelli deslumbró en las redes con otro cambio de look

Cande Tinelli volvió a ser noticia en las últimas horas, pero esta vez no fueron sus tatuajes la novedad. Sin embargo, la hija de Marcelo Tinelli no deja de sorprender con sus cambios de look. Pasó por la peluquería, y se cortó su larga cabellera, a la altura de los hombros.

🤕 mi emoji hoy Una foto publicada por Lelé 🔪 (@candelariatinelli) el 17 de Ene de 2017 a la(s) 7:49 PST

Tras su paso por el estilista, publicó en las redes sociales las fotos con su cambio de look. Y parece que a todos les gustó: 60 mil seguidores pusieron “me gusta” en las fotos donde la hija del conductor muestra su nuevo aspecto.

Pero, como de costumbre, su cambio de look vino acompañado por una foto sexy, antes y después del nuevo look.

La hija de Tinelli mostró todos sus tatuajes y algo más, en una de las Instagram Stories para todos sus fans. Parece que su amiga, Maria del Cerro fue la fotógrafa esta vez.

Fuente: Big Bang News